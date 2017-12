Bräunlingen Supertalente des königlichen Spiels

"Die gute Jugendarbeit des Schachclubs Bräunlingen ist bekannt, und so war für uns, da wir in Donaueschingen wohnen, naheliegend, dass beide in die Nachbarstadt gehen", meint Vater Senad, der zugeben muss, das er inzwischen gegen seine Buben mehr verliert als gewinnt. Die Jungs spielen derzeit in der zweiten Herrenmannschaft des SC Bräunlingen mit, besuchen oft Schachturniere in der Region und sogar auch schon in der Schweiz.

"Dass das Schachspiel auch für unseren Schulalltag nützlich ist, das haben wir schon oft festgestellt, denn bei etlichen Fächern sind Kombinationsgabe, schnelles Erfassen und Denken sowie auch spontane Entscheidungen wichtig. Alles Punkte, die auch im Schach Vorteile bringen", meinen die beiden Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen.

"Man braucht ein gewisses Talent, um gut Schach spielen zu können. Man muss viel spielen und auch oft trainieren. Mit Schachlektüre und Spielsystemen beschäftigen ist auch eine wichtige Grundlage, die beide ohne Zweifel haben", sagt der SC-Vorsitzende Uwe Majer. Die beiden jungen Superschachspieler sind fast schon Multitalente, denn neben dem Schach spielen sie gerne Fußball und Tischtennis und sind auch musikalisch begabt, was sie auf der Gitarre und der Geige unterstreichen.

Der Vereinsabend des Bräunlinger Schachclubs mit Training ist an jedem Freitag ab 20 Uhr im Vereinsheim in der Kirchstraße. Ab 19 Uhr ist Jugendtraining mit Trainer. Der Schachclub Bräunlingen wurde 1966 gegründet. Erster Vorsitzender ist Uwe Majer.