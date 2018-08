Bräunlingen Stellwand wirbt für die Naturstrecke

Bräunlingen. Chef-Organisator Frank Kliche verweist stolz auf die neue Stellwand (drei auf 2,3 Meter) mit einem bunten Stoffbezug auf der Vorderseite, einem Läufermotiv mit Blick auf die Zehn-Kilometer-Strecke. Mit dieser Stellwand, die von zwei Personen mühelos auf- und abgebaut werden kann, wird er künftig mit seinem Team die verschiedenen Laufveranstaltungen besuchen.

Bereits im Vorfeld war er in Freiburg, am Bodensee, am Schluchsee, in Tuttlingen, beim Frühlingserwachen in Hüfingen und bei den Bieler Lauftagen in der Schweiz, bei Molsheim (Elsass) und beim Donaueschinger Schutzengellauf. Allerdings gab es die neue Stellwand bei diesen Veranstaltungen noch nicht; am 23. September wird er sie jedoch mitnehmen zum Karlsruher Marathon und nochmals kräftig die Werbetrommel rühren für den großen Naturmarathon in Bräunlingen.

Aus vier Kontinenten sind bislang die Anmeldungen eingegangen, die meisten für die Halbmarathonstrecke. Zum Rahmenprogramm gehören auch in diesem Jahr die Stadtführungen durch die Zähringerstadt, Ursel Gehringer wird Interessierte am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 10.10 Uhr durch ihren Heimatort führen und auf alles Wissenswerte rund um Bräunlingen hinweisen.