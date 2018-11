Bräunlingen Stadtwald täte nasses Sauwetter gut

Bräunlingen (wur). Demnach wies der kommunale Forst 2017 einen Überschuss von 424 000 Euro aus. Zudem zeige sich der Wald in einem guten Zustand, sagte Bürgermeister Micha Bächle in der Sitzung des Gemeinderats. Einen Überblick zur Sturm- und Käferproblematik gab Michael Mayer, Leiter der Holzverkaufsstelle des Kreisforstamtes. Beim Hiebsatz von rund 18 660 Festmeter 2017 sind 3200 Festmeter Käfer- und Sturmholz eingerechnet. Das schlägt sich mit einer Einbuße von zehn Euro je Festmeter auf das Ergebnis, rechnete Mayer vor. Das etwas schwächere Ergebnis gegenüber den Erwartungen hänge aber auch mit dem späten Holzeinschlag im Spätjahr 2017 zusammen. Der Verkaufserlös in Höhe von etwa 100 000 Euro wird der Jahresrechnung 2018 zugeschlagen. Für 2019 werden Holzerlöse in Höhe von 1,395 Millionen Euro und ein Ergebnis von 406 100 erwartet.

Auch wenn im Bräunlinger Forst der Käferholzanteil zum Glück noch deutlich unter dem Anteil in anderen Regionen Baden-Württembergs liege, müsse man 2018 mit einem höheren Schaden durch Borkenkäferbefall rechnen. "Unsere Wälder leiden unter der Trockenheit", lenkte der Forstbeamte den Blick des Gremiums auf Entwicklungen im Wald. "Gegenwärtig kann man beobachten, dass es Nadeln tröpfelt", beschrieb er eine Reaktion der Nadelbäume. Diese werfen jahrgangsweise ihre Nadeln ab. Die Wetter-Wünsche Mayers korrespondieren gewiss nicht mit den Erwartungen der Touristiker. "Ein richtiges Sauwetter mit beständigem Regen", stattete er seine Erwartungen mit einer Prise Humor aus.

Berthold Geyer (Gruppe 84) wollte wissen, wie verlässlich Mayers Holzverkaufsprognose einzuordnen sei. Die Käfer- und Sturmschäden seien gegenwärtig einschätzbar, meinte Mayer. Wenn es weiter trocken bleibe, ließe sich dieser Wert nicht erzielen. Umgekehrt gebe es immer einen Markt für frisches, gutes Holz aus dem Bräunlinger Stadtforst.