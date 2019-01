Bräunlingen Stadt stellt Verfahren auf neue Beine

Im Gegensatz zur früheren Regelung gibt es zukünftig zwei wesentliche Neuerungen: Meisterschaften werden grundsätzlich mit der Einladung zur Sportlerehrung und einer Urkunde geehrt. Außerdem wird ein Ehrenamtsabend eingeführt, der in der Regel alle zwei Jahre stattfinden soll. Dort sollen das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement gewürdigt werden. Je nach Vereinsgröße werden ein oder mehrere Personen eingeladen, die vom Vorstand des Vereins benannt werden.

Darüber hinaus auch Personen, die sich nicht innerhalb von Vereinsstrukturen, aber zum Beispiel im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, Pflege oder für den Umweltschutz engagieren. Ein Programmpunkt des Ehrenamtsabends soll die Ehrung der Blutspender sowie der Personen aus dem kulturellen, sozialen und ehrenamtlichen Bereich gemäß der Ehrungsrichtlinie sein. Somit wird der Ehrenamtsabend in Zukunft von der Sportlerehrung getrennt.

Die Sportlerehrung findet wie der gewohnte Abend jährlich meist im März statt. Die nähere Ausgestaltung des Ehrenamtsabends wird in den nächsten Wochen ausgearbeitet, Termin und Ort wurden bereits festgelegt: Freitag, 27. September, um 18.30 Uhr in der Brändbachhalle in Unterbränd. Die Sportlerehrung der Stadt Bräunlingen startet am 19. März, Vorschläge können bis zum 10. Februar eingereicht werden. Bei der Sportlerehrung werden all jene Sportler gewürdigt, die besondere Leistungen erbracht haben, entsprechend der Richtlinien zur Ehrung.

Die Stadt ruft daher bereits jetzt die Bräunlinger dazu auf, ihre Vorschläge für die jeweiligen Ehrungsabende einzureichen. Dazu sind alle Bräunlinger Vereine sowie Einwohner, die sich auswärtigen Vereinen angeschlossen haben, berechtigt. Für die Ehrungs-Verleihung sind besondere Leistungen innerhalb des Jahres 2018 maßgebend.

Der Ehrungsabend wird am Dienstag, 19. März, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus durchgeführt. Deshalb wird gebeten, Ehrungsvorschläge bis zum 10. Februar beim Amt für Tourismus, Kultur und Sport (Kirchstraße 3, Bräunlingen; Fax 0771/60 31 69; kulturamt@braeunlingen.de) einzureichen. Später eingehende Vorschläge können nicht berücksichtigt werden. Folgende Angaben sind nötig: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort und Straße, Nennung der besonderen Leistung sowie deren Nachweis.