Bräunlingen Springerle-Bäcker treffen sich zum Gedankenaustausch

Und so gerne sie auch gegessen werden, sie zu backen hat viele Tücken. Wer es schon versucht hat und gescheitert ist, dem kommt das Springerlebacken wie eine Geheimwissenschaft vor. Springerle-Experten geben Tipps und Tricks an lernbegierige Laien weiter. Zu diesem Treffen lädt das Museum am Sonntag, 16. Dezember von 14.30 Uhr bis 17 Uhr ein.

Frauen und Männer aus der Branche können ihre Springerle mitbringen. Unter den Teilnehmern werden drei Bücher zu Themen der Ausstellung verlost.

Das beliebte Gebäck, das heute als typisches süddeutsches Weihnachtsgebäck gilt, hat eine lange Tradition und war vor der Einführung des Rübenzuckers zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine exklusive Nascherei, die sich nur allerhöchste Kreise leisten konnten.