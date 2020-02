Bräunlingen Sperrung ingoriert: Autofahrer werden abgestraft

Ähnlich erging es dem Fahrer eines Kleintransporters. Dieser befuhr am Sonntagabend mit mehreren Insassen an Bord die Straße zwischen Mistelbrunn und Bubenbach. Die war zu diesem Zeitpunkt noch offen, allerdings musste auch dieser Mann sein Auto abstellen, weil ihm umgestürzte Bäume das Weiterfahren unmöglich machten. Er setzte daraufhin einen Notruf ab und die Feuerwehr Bubenbach brachte den Mann und seine Beifahrer aus dem Wald.

Sperrung verlängert

Am Montagvormittag wurde dann auch diese Straße geschlossen. Nach den Aufräumarbeiten sollte sie am Mittwoch wieder freigegeben werden, doch das ging nicht, denn auf dem schmalen Sträßchen stand der Kleintransporter so ungeschickt, dass es keinen sicheren Weg um ihn herum gab. In der Folge konnte die Straße erst am Donnerstag, 10 Uhr, wieder geöffnet werden. Auch der Kleinbusfahrer wurde angezeigt. In diesem Fall nicht von der Stadt Bräunlingen, sondern direkt vom Straßenbauamt.

Bräunlingens Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche kann das Verhalten nicht nachvollziehen: "Es macht doch Sinn, wenn wir eine Straße sperren. Die bringen nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch die Rettungskräfte."

Die Bußgeldstelle, so Landratsamts-Sprecherin Heike Frank, prüfe jetzt die Anzeigen vollumfänglich. Zum jetzigen Zeitpunkt könne nicht gesagt werden, wie hoch die Geldstrafen ausfallen. Die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog können eine Geldbuße umfassen, Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot bis zu drei Monaten. Laut Gesetz beträgt eine Geldbuße mindestens 25 Euro und höchstens 7500 Euro.