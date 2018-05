Bräunlingen SPD-Genossen halten seit Jahrzehnten die Treue

Der frühere SPD-Stadtrat Günther Fürderer (1968 bis 1980) und Ortsvereinsvorsitzender (1973 bis 1976) trat am 1. Januar 1958 in die SPD ein. Er erhielt vom SPD-Vorsitzenden die große SPD-Ehrennadel mit Urkunde des Landes für 60 Jahre Mitgliedschaft überreicht.

Von 1972 bis 1994 saß Karl-Heinz Hofheinz am Ratstisch als Gemeinderat, davon 14 Jahre als SPD-Fraktionsvorsitzender. Am 1. September 1968 trat Hofheinz in die SPD ein und war viele Jahre im Vorstand tätig. Als Anerkennung übergab ihm Clemens Fahl die Landesurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft mit Ehrennadel.

Als ein sehr ereignisreiches Jahr für den SPD-Ortsverein bezeichnete Vorsitzender Clemens Fahl das zurückliegende Kalenderjahr, in dem die Wahlen zum Bundestag und auch die Bürgermeisterwahl im Mittelpunkt standen. "Die Bürgermeisterwahl von Micha Bächle war eindeutig und sein frühzeitiger Wahlkampf durchaus anzuerkennen", sagte Fahl. Er lobte die bisherige Arbeit von Bächle und dabei vor allem die Informationspolitik. Der Kassenbericht lag noch nicht vor, sodass alle SPD-Mitglieder die finanzielle Bilanz zur Information zugesandt bekommen.