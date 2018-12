Bräunlingen Spaß beim Weg ins Rentnerleben

30 Jahre auf der Bühne

Unter den gestrengen Augen der Regiedebütantin Bianca Sulzmann, selbst schon Akteurin beim Sommertheater in Hüfingen, schlüpfen die zehn Darsteller zweimal wöchentlich in ihre Rollen. In der Hauptrolle ist nach einigen Jahren Schauspielpause wieder einmal Routinier Benno Grieshaber zu sehen, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht. Er spielt die Rolle des kurz vor der Rente stehenden Anton, der sich so langsam auf sein neues, stressfreies Leben vorbereitet. Doch da hat er die Rechnung ohne seine Frau Helga gemacht, die andere Pläne für sich und vor allem für ihren Mann hegt. Die Regisseurin verspricht viele Lacher auf diesem amüsanten Weg ins Rentnerleben.

Mit dabei ist neben Benno Grieshaber die junge Generation der schauspielenden Musiker, die aber auch schon ihre Feuertaufe in einigen Theatereinsätzen hinter sich hat. Neu auf der Bühne steht einzig Carolin Stark, die in dem Stück "Wechseljahre – wenn die Welt plötzlich Kopf steht" am 25. Dezember um 20 Uhr in der Dögginger Gauchachhalle ihrem Theaterdebüt entgegen fiebert.