Bräunlingen So mancher Helfer läuft auch selbst mit

Christine Beck aus Bräunlingen. Sie ist die gute Fee am Getränkestand, und hatte gerade die beiden tagen bei den sommerlichen Temperaturen im Oktober viel zu tun. Die Übungsleiterin des TuS Bräunlingen ist auch schon fünf Jahre als Helferin zu Gange. "Ich treffe hier so viele bekannte Gesichter, die Zeit beim Helfen vergeht wie im Flug. Es ist eine familiäre, heimelige Atmosphäre hier beim Schwarzwald-Marathon, und wir vom TuS unterstützen hier sehr gern. Von den Läufern an der Strecke bekomme ich zwar nichts mit, doch ich sehe hier im Start Zielbereich den Start, sowie die Finisher. Ich selber bin keine Läuferin, aber zolle allen die das Ziel erreichen großen Respekt".

Claudia Kollmer aus Waldhausen ist zum ersten Mal Helferin im "Helfercafe" in der Grundschule. Sie kümmert sich um Kaffee und leckeren Kuchen für die Helfer. Auch wenn es das erste Jahr als Helferin, doch sie ist eine erfahrene "Marathoni". Ihr Mann Hanjo ist schon seit Jahren als Helfer beim Schwarzwald-Marathon aktiv. "Es ist eine aus meiner Sicht sehr spannende Veranstaltung. Klasse finde ich das Gemeinschaftsgefühl von Helfern und Organisatoren sowie das freundliche Miteinander, auch wenn es mal etwas hektisch wird.

Am Sonntag werde ich dann auch wie schon in den Jahren zuvor mal an der Strecke sein, und die Läufer wie immer kräftig anfeuern".

Christine Reichstein aus Bräunlingen bildet mit Ehemann Thomas und Sohn Julian praktisch ein kleines "Familienunternehmen" beim Schwarzwald-Marathon. Während sich Christine um die Ausgabe der Laufsocken kümmert, sind Thomas und Julian kräftig beim Aufbau der Traditionsveranstaltung mit dabei.

"Ich mag die Atmosphäre beim Schwarzwald Marathon, und liebe das Laufspektakel. Außerdem bin ich neben meinen Helferdiensten selber noch aktiv. Zahlreiche Halbmarathonläufe habe ich schon bestritten, auch dieses Jahr wieder. Schön anzuschauen sind die strahlenden Gesichter der Läufer, die das Ziel erreichen, und die Anfeuerung der Besucher."