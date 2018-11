Bräunlingen. Das neue Kursprogramm des Skiclubs Bräunlingen liegt vor. An die Bambini ab vier Jahren, Kinder ab sechs Jahren sowie an Erwachsene richten sich die Angebote. Der Skiclub ist bestens vorbereitet für die Saison 2018/2019. 25 gut ausgebildete Übungsleiter kümmern sich um die Ski- und Snowboardschüler. Das Programm des Skiclubs Bräunlingen liegt bei den Banken und Geschäften in Bräunlingen aus. Das Kursprogramm und aktuelle Infos sind auch unter www.sc-braeunlingen.de verfügbar.