Bräunlingen Skatfans spielen fair

Bei den Neuwahlen wurden Roswitha Staller (zweite Vorsitzende) und Spielleiter Wolfgang Hickl in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. In der neuen Liga-Skatmannschaft für 2019 wurden Simon Gawlick, Josef Konrad, Otmar Egle und Siegfried Remmele sowie als Ersatz Wolfgang Busse eingetragen. 2019 sind neben der Stadtmeisterschaft am Samstag, 26. Oktober, auch mindestens zwei Skatturnier in Bräunlingen sowie die Teilnahme an einigen Preisskatturnieren geplant.