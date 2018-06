Das Gelände des Vorsitzenden Herbert Schorp erwies sich einmal mehr als idealer Platz für das Hoffest des Männergesangvereins Döggingen. Die Infrastruktur des Café Schorp schafft einfach ideale Bedingungen für eine derartige Veranstaltung. Von der Bevölkerung gut angenommen wurde auch die erstmalige Miteinbeziehung des Samstagabends ins Festprogramm. So herrschte schon am Nachmittag beim Feierabendhock reger Festbetrieb. Gut besetzt waren denn auch alle Sitzplätze, als das Fest am Sonntagmorgen beim Frühschoppenkonzert des Musikvereins seine Fortsetzung fand (links). Schnell füllte sich der Festplatz nach dem Ende der Fronleichnamsprozession, wo die Helfer schnell alle Hände voll zu tun bekamen, um die Wünsche nach dem sonntäglichen Mittagessen zu erfüllen. Auf ein gelungenes Fest stoßen auch Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher und Stadtpfarrer Walter Eckert an (rechts). Foto: Minzer