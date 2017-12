Bräunlingen Sieben Jahrzehnte Hilfe geleistet

Bräunlingen. Der VdK genieße in der Gesellschaft eine hohe Wertschätzung und habe in den zurückliegenden 70 Jahren den Menschen viel geholfen, meinte Bürgermeister Jürgen Guse bei seinem Grußwort.

Jürgen Guse als neues Mitglied aufgenommen

Guse ging kurz darauf ein, welches Leid die Menschen in Folge des Krieges und danach bis hin zu einschränkenden Gebrechen erleiden mussten. "Der VdK ist nahe an der Bevölkerung dran und die richtige Plattform für persönliche Gespräche, die oft helfen. Der VdK kann auf 70 Jahre Hilfe für den Menschen stolz sein, denn er ist ein wichtiges soziales Gesicht in Deutschland." Guse hob die gute Sozialberatung des VdK hervor. Der Mensch brauche die Begegnung, die Geselligkeit, das Gespräch und auch einen mentalen Halt, was der VdK biete, so der Bürgermeister. Guse wurde als neues Mitglied in den VdK aufgenommen.