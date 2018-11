Bräunlingen Sie singen gemeinsam zur Ehre Gottes

Aktuell beschreibt das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg die Bedeutung des in einem Kirchenchor gepflegten Gesangs so: Kirchlicher Chorgesang präge die Spiritualität vieler Menschen, denn Musik sei auch eine Sprache des Glaubens. Viele gläubige Menschen schätzten in Freude wie in Trauer die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten des Singens, das zudem eine wichtige Form der Glaubensverkündigung sei. Der besondere Anspruch an einen Kirchenchor bestehe darin, pastorale Stimmigkeit und künstlerisches Niveau gut zusammenzuführen.