Bräunlingen Sechs Verletzte bei Unfall nahe Unterbränd

Ein Auto war gegen 11 Uhr auf der K 5737 von Mistelbrunn in Richtung Unterbränd unterwegs. An der Einmündung zur K 5740 übersah der Fahrer einen Ford, der auf der bevorrechtigen K 5740 in Richtung Bräunlingen fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde 63-jährige Beifahrerin im Ford schwer verletzt. Der Unfallverursacher sowie seine vier Mitfahrer - darunter drei Kleinkinder - wurden leicht verletzt.