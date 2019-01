Bräunlingen Schwarzwaldmarie eiskalt in Szene gesetzt

Ebenso wie sämtliche Arbeiten, die durch die weißen Flocken von oben verursacht werden. Eigentlich hätte man noch gemütlich liegen bleiben können, bis es zur Arbeit geht. Stattdessen heißt es: Stiefel an, Wintermantel rausgeholt und mit der Schaufel Einfahrt und Gehweg vom Schnee befreien. Frühsport ist eben nicht jedermanns Sache.

Was über all der erdrückenden Last jedoch oft sträflich vernachlässigt wird: Wie viel Spaß der Schnee auch bringen kann. Sei es beim Schlittenfahren, der Abfahrt mit den Ski oder dem kreativen Austoben beim Errichten eines Schneemannes.

Besonders viel Mühe hat sich dabei Familie Barth aus Unterbränd gegeben. Als in Unterbränd so richtig schön Schnee lag, gegen Mittag allerdings Tauwetter einsetzte, sei Schnapsbrenner Ansgar Barth mit Familie und Gästen beim Bikepark Unterbränd gewesen. Der nasse Schnee, so die baldige Erkenntnis, eigne sich bestimmt bestens, um einen Schneemann formen zu können.