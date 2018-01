Das neue Theaterstück der Bräunlinger Theatergruppe, der Schwank "Dreistes Stück im ­Greisenglück" von Bernd Gombold, verspricht von ­Donnerstag bis Samstag 4., 5. und 6. Januar, im ­katholischen Gemeindezentrum einen humor­vollen Abend in Kooperation mit dem Inliner­-Hockeyclub. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Auf einigen Eintrittskarten ist der ­falsche Vorführbeginn erwähnt. Der Schwank spielt in einem Seniorenheim, in dem die Leiterin ein strenges Regiment führt. Die Vorführungen am Freitag, 5. Januar, und am Samstag, 6. Januar, sind ausverkauft. Für Donnerstag gibt es noch Restkarten. Foto: Maier