Bräunlingen. Nach der Schlappe der Löffinger beim Freundschafts-Cego-Turnier mit Bräunlingen vor fünf Jahren bekamen diese im "Fabi" in Waldhausen nun endlich die geforderte Revanche. Doch nach drei Runden mussten die Löffinger mit Altbürgermeister Norbert Brugger in dem Gaudi-Turnier erneut eine Niederlage einstecken. 35 Spieler waren angetreten. Die Hauptsache sei gewesen, dass es einen Riesen-Spaß gemacht habe, so der Bräunlinger Stadtrat und Mitinitiator Lorenz Neininger, der mit 820 Punkten den Einzelsieg einfuhr. Erst in den frühen Morgenstunden seien die Teilnehmer heimgegangen. Das nächste Treffen der Kontrahenten werde auf jeden Fall in Löffingen stattfinden – nicht erst wieder in fünf Jahren.