Gespenstische Szenen spielten sich beim schaurigen T anz der Dögginger Schlösslebuckhexen zum Auftakt des Hemdglonker- und Hexenballs am Donnerstagabend in der Gauchachhalle ab. Die stürmisch geforderte Zugabe blieb allerdings aus, weil die Show umfangreiche Vorbereitungsarbeiten erforderlich macht. Vorausgegangen an diesem Abend war der Veranstaltung in der Halle der traditionelle Hemdglonkerumzug, den die Musikkapelle beim Zug durch den Ort anführte. Ihm hätten allerdings einige Lampionträger mehr gut getan. Foto: Bombardi