Bräunlingen Rieswellemacher starten mit tierischem Ball

Bräunlingen (dm). So auch am Samstagabend als bei den Rieswellemachern und der Powermusik durch das "Schwarzwald Quintett", nie eine langweilige Phase bei der "Auf Safari im Bregtal" aufkam. Kaum ein Durchkommen war auf der Tanzfläche im ausverkauften Grafensaal, in dem auch der neue Bürgermeister Micha Bächle mit Frau Meike die närrische Bräunlinger Fasnetluft einatmete. Der Löwe, Giraffen, Zebras und auch Enten führten, wie auch einige Buschmänner, Tänze auf.