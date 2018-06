Bräunlingen Randalierer toben sich in Innenstadt aus

Verstreut im Stadtgebiet lagen Holzbalken herum. Diese Taten, die noch als Unsinn und Sachbeschädigung einzuordnen sind, wurden noch getoppt durch einen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem leicht Menschen hätten zu Schaden kommen können. Im Grabenring haben unbekannte Täter einen Gullydeckel aus der Verankerung gerissen und schräg auf den Schacht gelegt.

Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche wurde über die üble Überraschung schon am frühen Morgen über Bilder per E-Mail versorgt. Er ist stinksauer. "Das ist ein Wahnsinn." Seitens der Stadt hat er eine Belohnung zur Ermittlung der Täter in Höhe von 500 Euro ausgelobt.

Darüber hinaus hat Bertsche die Bilder von den Vorfällen in den Gruppen in den sozialen Netzwerken, denen er angehört, geteilt. Das hatte eine schnelle Wirkung. Gemeldet haben sich die reumütigen Sünder, die sich an den Hinweisschildern zu schaffen gemacht haben.