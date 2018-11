Bräunlingen Provisorium über den Winter

Man habe im Bereich der Brücke zwei Lagen Asphaltschicht aufgetragen, erklärt Roland Riessle, beim das Regierungspräsidium Freiburg zuständig für das Projekt. "Das Bauwerk wird über den Winter befahrbar sein. Nächstes Jahr wird dann noch die Deckschicht aufgebracht, dann ist die Straße komplett fertig." Momentan sei auch lediglich eine provisorische Fahrbahnmarkierung zu sehen, die werde dann ebenfalls 2019 fertig gemacht.

Warum wurde die letzte Deckschicht nicht noch vor dem Winter aufgebracht? "Wir wollen das im Frühjahr bei geeigneter Witterung machen. Jetzt ist mir das zu riskant. Das Material kühlt bei diesen Temperaturen zu schnell aus und lässt sich nicht in der notwendigen Qualität verbauen", sagt Riessle. Der Einbau dieser obersten Schicht nehme 2019 allerdings auch nicht mehr viel Zeit in Anspruch: "Das dauert maximal zwei bis drei Tage." Man wolle das voraussichtlich am Wochenende machen, um die auf der Strecke fahrenden Schulbusse nicht zu beeinträchtigen.

Mit dem Projekt befinde man sich im Zeitplan, trotz eines schwierigen Auftakts: "Im Sommer hatten wir hier permanent Land unter", so Riessle. Mehrere Tage kostete es, die Bauumgebung nach heftigem Starkregen wieder trocken zu bekommen.