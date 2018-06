Bräunlingen-Unterbränd (jak). Das neue Toiletten-Häuschen am Kirnbergsee kann für den Laien-Man wenigstens probehalber in Betrieb genommen werden. Einige Überstunden und viel Einsatz waren nötig, denn eigentlich hätte die defekte Steuerung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erst Mitte Juli ersetzt werden können. Nötig ist diese, weil die Anlage komplett autark funktioniert. Schließlich steht sie auf der nicht erschlossenen Seite des Kirnbergsees. So kommt der Strom von der Sonne, das Wasser direkt aus dem Kirnbergsee und entsorgt wird alles in einer 15 Kubikmeter großen Grube, die noch aus der Toiletten-Wagen-Zeit entstammt. 160 000 Euro wurden investiert, wovon allerdings über 60 000 aus einem Förderprogramm des Naturparks Südschwarzwald stammen. "Es stehen noch Restarbeiten aus, doch aufgrund der Großveranstaltung haben wir uns entschieden, einen Probebetrieb zu starten", erklärt Bürgermeister Micha Bächle. Sollte die Toiletten-Anlage allerdings Probleme bereiten, stehen nebenan vier Dixi-Klos parat.