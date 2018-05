Bräunlingen Posthausbrücke wird erneuert

Bräunlingen-Döggingen (guy). Die marode Brücke könne im jetzigen Zustand nur als einspurige Umleitung herhalten, was nicht zumutbar wäre. Derzeit ruhen die Bauarbeiten, sie sollen allerdings voraussichtlich ab Montag, 4. Juni, wieder aufgenommen werden, so Nico Köllnick vom Planungsbüro Breinlinger Ingenieure.

Unterhalb der Brücke steht eine Pumpe im Flußbett, die eigentlich für trockene Arbeitsbedingungen sorgen soll. Durch den Starkregen der vergangenen Tage wurde das jedoch zunichte gemacht. "Eventuell kommt dort eine zweite Großpumpe für die Bachumleitung hin", so Köllnick. Die weiteren Arbeiten gelten zunächst der Trockenlegung des Arbeitsumfeldes. Schließlich sollen Rohre unter das große Bauwerk kommen, durch die dann auch der Bach fließen kann.

"Wenn die Arbeiten beendet sind, wird es kaum mehr wie eine übliche Brücke aussehen", erklärt der Planer. Lediglich am unteren Rand der Böschung werde sich ein Geländer befinden. Deshalb gehe man auch davon aus, die Baumaßnahme etwa im Oktober dieses Jahres zu beenden: "So ein Projekt braucht eben seine Zeit. Den Sommer über wird es schon dauern", erklärte Kerstin Milse, Stadtbaumeisterin Bräunlingen. Sie betonte, wie schnell es doch Gestalt angenommen habe: "Noch vor einem Jahr um diese Zeit befanden wir uns in Gesprächen dazu."