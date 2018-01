Bräunlingen Pfarrgemeinde wird vielseitig aktiv

"Dankbar rückwärts, mutig vorwärts und gläubig aufwärts" lautet zum Jahreswechsel die Devise von Lothar Rosenstiel in Bezug auf die Entwicklung der Seelsorgeeinheit "Auf der Baar".

Bräunlingen. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats skizzierte in der Bräunlinger Stadtkirche das Wirken der Pfarrgemeinde als einen Aktivposten, der seinen Anteil an einer erfolgreichen Entwicklung beitrug. Er erinnerte an die Renovierung der Stadtkirche, inklusive der feierlichen Orgelsanierung im vergangenen Jahr. Der erfolgreiche Seelsorgeeinheitsgottesdienst zur Einweihung besaß Symbolcharakter. Er motivierte die Verantwortlichen, ihn in einer der Pfarrgemeinden jeweils an Christi Himmelfahrt durchzuführen.

Zu den zahlreichen Beschlüssen und Diskussionen, die in sechs Stiftungsratssitzungen, acht Vorstandssitzungen und sechs Pfarrgemeinderatssitzungen erfolgten, zählte auch der Entscheid zur Erweiterung des katholischen Kindergartens um zwei Kleinkindgruppen.