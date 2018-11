Bräunlingen Pfarrer lobt Frauengemeinschaft

Ein zehnköpfiges Vorstandteam leitet die katholische Frauengruppe. Brigitte Käfer wurde für 20 Jahre und Sabine Wehinger für 15 Jahre als Mitarbeiterin geehrt. Christa Schorpp ist bereits seit 20 Jahren im Vorstand aktiv.

Premiere hatte an dem Abend auch Pfarrer Augustus Izekwe, der die Wichtigkeit der Frauen in der katholischen Kirche betonte. "Die heutige Kirche ist Dank der Frauen sehr lebendig und sehr aktiv und bringt Leben in die Kirche", so seine lobenden Worte. Er dankte besonders den Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst für ihr Engagement in der Gemeinde.

Schriftführerin Monika Hickl ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Termine in den nächsten Monaten sind am 2. Dezember die Adventswanderung zur Baarblickhütte, die Fauenfasnet am 15. Februar, die Seniorenfasnet am 26. Februar und der Tag der Begegnung am 30. März.