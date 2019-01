Der Flüchtling Mehmood Majid (links) hat gemeinsam mit Landsleuten eine Putzaktion auf die Beine gestellt. Majid lebt seit 2015 in der Zähringerstadt. Er und seine Helfer gehören der verfolgten religiösen Minderheit der Ahmadiyya an. Die Aktion sollte Dank sein für die Aufnahme in Deutschland. Unterstützt wurde die Aktion, bei der die Bräunlinger Innenstadt von Resten des nächtlichen Feuerwerks gesäubert wurde, auch von der Stadt und dem Bauhof. Foto: Hofacker