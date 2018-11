Bräunlingen Osterbaum wird Biberfutter

"Es tut schon etwas wehr", sagt Volker Uhlmann, aber so sei halt die Natur. Bisher habe er gemeint, Biber gingen nicht an Obstbäume, denn am See gebe es andere Leckerbissen wie Schwarzerlen, Pappeln oder Birken. "Dann soll’s halt so sein", sagt Anja Uhlmann traurig. "Doch die Eier haben wir." Sie sucht notgedrungen schon nach einer Alternative für nächste Ostern.