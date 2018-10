Bräunlingen Nils Schnaller rennt am schnellsten

Mit im diesjährigen Rahmenprogramm war eine interessante Stadtführung durch die Zähringerstadt Bräunlingen, die am Samstagabend und am Sonntagvormittag annähernd 100 Gästen Wichtiges und Interessantes vermittelte, Stadtführerin Ursel Gehringer zeigte sich als souveräne Führerin durch ihre Heimatstadt. Immer wieder zeigte sich auch das Maskottchen Lenny bei Läufern, bei den Zuschauern und nicht zuletzt bei den Bambiniläufen, die am Sonntag Nachmittag gestartet wurden. Auch in der Festhalle, die aufgrund des tollen Wetters natürlich nicht so gut frequentiert war, zeigte die Marathonmesse Neues und Interessantes zum Thema Laufen und Gesundheit, den schönen musikalischen Part am Samstagnachmittag hatte die Jugendkapelle Bräunlingen übernommen.