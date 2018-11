Bräunlingen Neues Wohngebiet gewinnt an Form

Bräunlingen (guy). "Das ist ein wichtiger Schritt für die Stadt. Unser Ziel ist es hier, eine gute Durchmischung an kleineren und größeren Einheiten zu bekommen", sagte Bürgermeister Micha Bächle. Man wolle nächstes Jahr noch vor dem Sommer in die Erschließung gehen und auch 2019 mit der Vermarktung beginnen. Man befinde sich derzeit in Gesprächen, um über eine Buslinie in das neue Gebiet auch eine Ringzug-Anbindung herzustellen.

Wie soll das Baugebiet aussehen? "Die Baugrenzen haben wir recht großzügig gestaltet, damit wir in Zukunft eine flexible Einteilung ermöglichen können, je nach Marktlage", so Nicolas Pollich vom Esslinger Planungsbüro Project, der mit seiner Kollegin Sabine Bockhacker den Planungsvorentwurf erläuterte. Dabei handelt es sich nicht um den endgültigen Bebauungsplan, vieles kann noch ergänzt oder verändert werden. Vorgesehen seien momentan etwa 50 Bauplätze, darunter auch etwa sieben Reihenhäuser. "Wir haben uns überlegt, auch bestimmte Häuserzeilen mit einer bestimmten Firstrichtung auszuweisen, sodass es im Erschließungsgebiet teilweise an der Südseite eine gleiche Optik gibt." Der Vorentwurf des Bebauungsplans werde weiter mit den Behörden abgestimmt. In zwei Bereichen sei eine dichtere Bebauung möglich: "Dort dürfen Einzelhäuser bis zu fünf Wohneinheiten aufweisen", so Bockhacker. Die durch das Gebiet verlaufende Grünzone sei in der Gestaltung noch offen.

Widerstand bekamen die Planer aus den Reihen der Stadträte, als es um die Bedachungsformen und die Ziegel ging. Hier entschied das Gremium sich schließlich dazu, etwa auch Pult- und Flachdächer zuzulassen. Bei den Ziegeln sollen mehrere Rot- und Grautöne möglich sein. "Wir haben uns für die klassische Form der Satteldächer entschieden, die Ziegelfarbe ist in rot oder grau möglich", so Brockhacker. "Die Dächer von Garagen und Carports lediglich als Flachdach zuzulassen sehe ich problematisch. Wenn einer keines will, sollten wir uns da nicht verwehren. Ich bin nicht dafür, die Leute zu zwingen", sagt FDP-Stadtrat Armin Ewald.