Bräunlingen Neues Leben für Pfadfinder-Gruppe

In der Diözese freue man sich über den Plan. Immerhin herrsche dort auch Interesse daran, dass der aktuelle Bezirk bestehen bleibe. Worüber sich Wilhelm jedoch im Klaren ist: "Es wird nicht einfach, Kinder zu finden und Jugendliche, die als Jugendleiter mit dabei sein wollen." Pfadfinder seien zwar junge Leute, es seien jedoch auch ältere notwendig, etwa für die Administration: "Da sollte schon eine gestandene Person hin", sagt Wilhelm.

Was für die Wiederbelebung des Stammes auch notwendig ist: Man muss einen Patenstamm finden. Hier hat Wilhelm bereits Kontakte nach Bad Dürrheim geknüpft und hofft, dass das entsprechend klappt. Jetzt will sie in die Schulen und Kindergärten der Region und für ihr Anliegen Werbung machen: "Ich hoffe, dass es voll losgeht und die Suche schnell Fahrt aufnimmt", sagt Wilhelm.

Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) wurde 1929 gegründet und ist mit rund 95 000 Mitgliedern der größte katholische Pfadfinderverband und gleichzeitig einer der größten Kinder- und Jugendverbände in Deutschland. Mitglied kann dennoch jede und jeder unabhängig von der Konfession werden. Die DPSG ist in 25 Diözesen vertreten, zählt rund 1400 Stämme und Siedlungen sowie 137 Bezirke. Andrea Wilhelm will mit dem ehemaligen Bräunlinger Stamm wieder aktiv werden. Wer Interesse daran hat, teilzunehmen oder sie bei ihrem Anliegen unterstützen möchte, erreicht Andrea Wilhelm per E-Mail unter a.wilhelm4@web.de