Bräunlingen Neues Konzept für das Kirchengebäude

Nach Fertigstellung aller Arbeiten bietet das Pfarrhaus diversen Gruppierungen der Gemeinde neue Räumlichkeiten. Zudem ist dort eine neue Wohnung integriert, die für einen Pfarrer vorgesehen ist, der in Zukunft wieder dauerhaft in Bräunlingen wohnen soll.

Nach Angaben der Pfarrgemeinderäte Simone Burgert, Sylvia Fürst und Gerhard Bombeiter zeigt der neu gegründete Liturgieausschuss erste Ergebnisse. Dieser ordnete nach dem Wegzug von Pfarrer Walter Eckert die Gottesdienstzeiten in allen Pfarrgemeinden neu.

Viele Gläubige besuchen demnach nun auch Gottesdienste der Nachbargemeinden, was die Gemeinschaft innerhalb der Seelsorgeeinheit stärke. Insgesamt kam in der Seelsorgeeinheit eine Gesamtspendensumme von 49 000 Euro via Klingelbeutel, den Verkauf von Opferkerzen und sonstigen Spenden zusammen. Als erfolgreiche Spendensammler erwiesen sich auch die Bräunlinger Sternsinger. Hinzu kamen die Spenden für die Kollekten.