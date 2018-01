Bräunlingen Neues Amt für Jürgen Guse

Bräunlingen (jak). Damals hatte er Kontakt zu denjenigen aufgenommen, von denen er annahm, dass sie das Projekt finanziell unterstützen würden. Klinkenputzen für den guten Zweck, schließlich braucht es für eine Bürgerstiftung nicht nur den Willen, sie zu gründen, sondern auch ausreichend Kapital.

72 000 Euro kamen zusammen, und seit elf Jahren unterstützt die Bürgerstiftung nun in Not geratene Bräunlinger. Das Stiftungkapital ist mittlerweile auf mehr als 220 000 Euro angewachsen, wie in der jüngsten Versammlung bekannt gegeben wurde. Die größte Hilfeleistung gab es sicherlich beim Hausbrand in der Blaumeerstraße in Bräunlingen vor einigen Jahren.

Nun ist Guse zwar nicht mehr Bürgermeister, doch die Stiftung liegt ihm immer noch am Herzen. Schließlich hat er in Bräunlingen seine Heimat gefunden und möchte sich auch weiterhin in das Leben der Stadt einbringen. Dazu gehört auch die Bürgerstiftung. Das unterstrich der zwischenzeitlich verstorbene Vorsitzende Peter Staller auch in der Bürgerstiftungsversammlung im Dezember 2016 mit den Worten: "Ich freue mich sehr darüber, dass die Bürgerstiftung in Bräunlingen bei der Bevölkerung und auch bei Firmen ein hohes Ansehen hat und wir nicht nur durch finanzielle Beiträge, sondern auch immer wieder tatkräftig bei den entsprechenden Anlässen durch die Vereine unterstützt werden."