Bräunlingen Neuer Kunstrasenplatz bereichert Sportstätten

FC-Vorsitzender Patrick Gemeinder bezeichnete während der Einweihung den neuen Kunstrasenplatz innerhalb der auf 1,5 Rasenplätze ausgebauten Sportanlage als Basis für die Fortsetzung einer erfolgreichen Jugendarbeit. In diesem Zusammenhang dankte er den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, der Stadt und den Gemeinderäten die vorbehaltlos für eine Förderung des Projekts in Höhe von 100 000 Euro votierten. Außerdem dem südbadischen Fußballverband, der sich in etwa in der gleichen Höhe beteiligte. Ohne deren Unterstützung wäre der Traum vom modernen Sportpark nicht möglich gewesen.

Bürgermeister Micha Bächle lobte das Vorstandsteam um seinen Vorsitzenden Patrick Gemeinder, das den Anstoß zum Großprojekt gab und das Ziel mit Nachdruck verfolgte. Bächle sprach von einer vorbildlichen Gemeinschaftsleistung des FC, der die Stadt als Partner von Beginn an mit ins Boot holte und so das Gesamtprojekt in einem engen gegenseitigen Austausch realisierte. Bächle wünschte dem FC in Zukunft jede Menge Zuspruch und weiterhin sportlichen Erfolg. Letzterer ließ nicht lange auf sich warten. Der FC Bräunlingen holte während des Eröffnungsspiels auf dem Kunstrasen beim 7:1-Erfolg gegen Obereschach drei weitere Punkte in seiner ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga.