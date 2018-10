Beim Kindergarten St. Vinzenz in Bräunlingen wurden die Elternbeiräte bestimmt. Vorsitzende ist Marion Rahm (hinten rechts), als Stellvertreterin fungiert Nicole Hornung (vorne, Mitte). Weitere Elternvertreter sind (hinten, von links): Markus Hummel, Sarah Graf, Jennifer Sell, Tina Ritter sowie (vorne, von links) Irene Kiefer, Nathalie Barth, Sandra Müller und Ina Reimann-Fromm. Verschiedene Aktionen wurden angeregt und besprochen, zum Beispiel die Teilnahme an "Bräunlingen leuchtet", St. Martin und die jährliche Spendenaktion zur Weihnachtszeit. In diesem Jahr gehen die Spenden an das Kinderhospiz "Sternschnuppe". Foto: Kindergarten St. Vinzenz