Bräunlingen Neue Küche im nächsten Jahr

Bräunlingen-Bruggen. Der Hanorenclub präge entscheidend das gesellschaftliche Leben in Bruggen mit, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. . Das ganze Jahr werden den Mitgliedern zahlreiche Veranstaltungen geboten. Deutlich wurde dies auch durch die Bilanz des Vorsitzenden Martin Heine und den Rückblick von Schriftführerbericht Gabi Wandke, die ihren Vortrag mit Lichtbildern schmückte. Aus dem Bericht von Kassiererin Christa Fehrenbach geht hervor, dass sich ein leichtes Minus in der Kasse abzeichnet, begründet durch die Renovierungsarbeiten am Dorftreff. Derzeit wird am alten Rathäusle, das an den Dorftreff grenzt, das Dach erneuert. Im nächsten Jahr steht die Planung einer neuen Küche an und es werden noch weitere Schönheitsreparaturen im Dorftreff stattfinden.