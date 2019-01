Bräunlingen Närrische Gleichberechtigung

Bräunlingen (guy). Das Bräunlinger Rathaus hat sich bereits ordentlich in Fasnets­stimmung versetzt. Für die Mitarbeiter kann hier nicht gesprochen werden – wobei die sich bestimmt auch schon auf die Fasnet freuen – wohl aber für die optische Erscheinung. Direkt vor dem Gebäude befindet sich seit Mittwochabend der beeindruckende Metall-Aufsteller der Brändbach Hupä. Sie locken bereits am Samstag, 19. Januar, mit ihrem Guggenmusik-Treffen und einem dazugehörigen Nachtumzug die ersten Narren nach Bräunlingen. In der Stadthalle soll dann kräftig gefeiert werden.