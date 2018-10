Bräunlingen. Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Montag, gegen 18.45 Uhr, nach einem Bienenstich das Bewusstsein verloren und ist mit seinem Fahrzeug in zwei parkende Autos gekracht. Wie die Polizei mitteilt, habe der 71-Jährige nach Zeugenaussagen in der Hüfinger Straße kurzzeitig die Besinnung verloren und geriet links von der Fahrbahn ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand müsse davon ausgegangen werden, dass der 71-Jährige allergisch auf derartige Stiche reagiert habe und dies auch wisse. Offenbar habe der Mann nach Hause fahren wollen, wo er für solche Fälle ein Notfallset bereithält. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf zirka 35 000 Euro. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.