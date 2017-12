Mit dem Verlauf der Arbeiten sei man sehr zufrieden, zumal zuerst ein Marschplan von etwa sieben Monaten Dauer angenommen wurde. Vier Monate hat es gedauert – und das trotz einiger Überraschungen: witterungsbedingt und baulicher Natur. "Der Zustand erschloss sich bei den Arbeiten schließlich ganz. Dabei wurde klar, dass mehrere Maßnahmen nötig sein werden", so Gäbele.

Das Mühlentor hat ein "komplettes Facelifting" bekommen, erklärt der Architekt. Neue Statik, neue Fachwerkpartien, neues Dach und erneuerte historische Malereien, um nur einige Elemente zu nennen. Dabei habe man das verfügbare Budget so gut genutzt, dass einige zusätzliche Arbeiten auch direkt erledigt werden konnten: "Es gibt neue Lichtquellen, die mit modernen LED ausgestattet sind", so Gäbele.

Auch Milse ist mit dem Verlauf sehr zufrieden: "Bei einer Gesamtsumme von rund 800 000 Euro, so vielen Gewerken, in der Zeit? Das ist sehr gut." Sie lobt dabei besonders den unermüdlichen Einsatz der Arbeiter. Der Bevölkerung sei dadurch sicher klar geworden, dass man daran arbeite, schnellstmöglich fertig zu werden. "Die Leute haben ja gesehen, dass auch abends immer sehr lange gearbeitet wurde. Wir haben das Dach mit einem Warmluftgebläse geheizt. Die Arbeiter waren bei Wind und Wetter dort oben, haben sich im Sturm blaue Müllsäcke umgeworfen und weitergemacht", so Milse.

Größtes Hindernis seien die notwendigen Verfahren vorab gewesen. "Den Baubeginn im August hatten wir so eigentlich nicht im Plan, eher März. Ein solches Projekt erfordert allerdings komplexe Maßnahmen. Da war der Sommer fast schon vorbei", erklärt der Architekt. In Zusammenarbeit mit den Behörden, etwa dem Landesamt für Denkmalpflege musste ein Katalog an Maßnahmen zusammengestellt werden: "Wie geht man etwa an ruinöses Fachwerk? Welche Verbindungsmittel dürfen benutzt werden, welches Holz, welche Ziegel und welcher Mörtel? Das ergibt einen Katalog an Expertisen", sagt Gäbele.

Um den Bürgern das sanierte Mühlentor offiziell vorzustellen und das gesamte Projekt detailliert zu erläutern, plant die Stadtverwaltung eigens einen speziellen Tag. "Der soll irgendwann im Frühling stattfinden. Dabei wollen wir Führungen anbieten und erklären, wieso, weshalb und wo genau gearbeitet und saniert wurde", erklärt Alexander Misok vom Stadtbauamt. Im neuen Jahr werde es zudem notwendig sein, für einige Nacharbeiten die Durchfahrt nochmals für einzelne Tage zu sperren. So müsse teilweise der Belag noch gemacht werden.