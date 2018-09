Bräunlingen Modell der Kirche in der Werkstatt

Holzer hat drei Jahre an dem Kunstwerk gearbeitet und zeigte sich zuletzt äußerst betrübt über die absichtlichen Zerstörungen daran. Auf den Artikel zu diesem Thema sei er vielfach angesprochen worden. Aus Bachheim habe er sogar ein Schreiben erhalten, in dem sein kleines Modell sehr gelobt wird. "Sie haben mir geschrieben, dass sie immer wieder in die Bräunlinger Stadtkirche kommen, um das Glockengeläut der kleinen Kirche hören zu können", sagt Ernst Holzer. Wer eine Münze in den Spendenschlitz steckt, bekommt das Geläut zu hören und in der Miniaturversion der Stadtkirche gehen die Lichter an.

Bis eine Lösung gefunden ist, wird Holzer erst mal die Schäden beheben. "Ich habe bereits mit dem Bau eines neuen Turmes angefangen", berichtet er. Gemeinsam mit seinem Sohn werde das Modell am Samstag aus der Kirche abgeholt und dann wieder auf Vordermann gebracht. Das werde jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Etwa 30 bis 40 Stunden benötige er allein für die Konstruktion des neuen Turmes.

Nachdem die Sanierungsmaßnahmen an der großen Kirche mittlerweile beendet sind, muss nun also auch die kleine Version wieder gerichtet werden. Bleibt zu hoffen, dass sie danach nicht wieder Opfer mutwilliger Zerstörungen wird.