Bräunlingen Mit Wertschätzung für scheidende Mitarbeiter nicht gespart

48 Jahre und drei Bürgermeister erlebt

Heute sitzt sie natürlich an einem PC. Aber nicht mehr lange. Am morgigen Freitag hat die Frau, die mit Karl Schneider, Jürgen Guse und Micha Bächle Sekretärin von drei Bürgermeistern war, ihren letzten Arbeitstag in der Stadtverwaltung – und zwar nach 48 Jahren.

Brunhilde Sulzmann ist gebürtige Bräunlingerin und als sie in die Ausbildung startete, da hatte sie gerade mal zehn Kollegen im Rathaus, heute sind es mehr als doppelt so viele. Bis Computer ihren Siegenzug antraten, war die Schreibmaschine wichtigstes Arbeitsgerät einer Sekretärin. Sulzmann kennt die Unterschiede zwischen Kugelkopf- und Typenradschreibmaschine, und Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche kann sich noch gut daran erinnern, wie teuer die Stadt einst eine elektrische Schreibmaschine kam: 2500 Mark musste die Verwaltung dafür berappen.