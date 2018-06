Bräunlingen Mini-Triathlon rund um Kirnbergsee

Bräunlingen-Unterbränd. Bereits zum 17. Mal wurde der Laien-Man, ein Mini-Triathlon für Amateursportler rund um den Kirnbergsee, veranstaltete. Bei herrlichem Wetter hatten sich zahlreiche Zuschauer eingefunden, als pünktlich um 14 Uhr der Startschuss zum Massenstart fiel.

Mit dabei war nach einjähriger Pause auch wieder das Team "Simiri", das Team mit Handicap oder das "Team mit besonderer Ausstattung", wie es an der Siegerehrung genannt wurde. Nachdem Partner Michael Schell kurzfristig ausgefallen war, startete Richard Franke mit seinem behinderten Sohn Simon als Duo und toppte mit 52:44 Minuten seine Zeit von 2016 um annähernd drei Minuten. In Anbetracht der umständlichen Wechsel ist das eine großartige Leistung, denn Simon wurde beim Schwimmen in einem Schlauchboot gezogen, saß dann vorne auf einem Spezialfahrrad, die Laufstrecke bewältigten die beiden mit einem dreirädrigen Wagen. Und jedes Mal musste Simon umgehoben und gesichert werden. Und er hatte einen Riesenspaß dabei. Besonders freute er sich über den "Goldenen Laufschuh".

Bei den Männern siegte Erik Küppers (38:23) vor Adrian Gasse (38:31) und Dirk Wolf (41:47). Zum vierten Mal in Folge sicherte sich Joana Haralambidis den Sieg bei den Frauen in 44:11 Minuten, gefolgt von Annika Kiefer (47:00) und Julia Meier (47:27). Beachtlich schlug sich auch Johanna Fahl bei den Jugendlichen in der Zeit von 52:20 Minuten.