Bräunlingen Medaille Marke Handarbeit

Bräunlingen. Sie haben, wie im vergangenen Jahr, die Bändel an die 2800 Medaillen angebracht. Knapp drei Wochen vor der 51. Auflage der Bräunlinger Traditionsveranstaltung trafen die Medaillen pünktlich ein; mitgekommen waren die beiden Mitarbeiter der Bräunlinger Firma Dynacast, Sven Azevedo und David Fabig. Sie zeigten die diesjährige Medaille, die etwas kleiner ausgefallen ist als die letztjährige für den Jubiläumslauf.

Sechs Wochen lang hatte sich ein Auszubildender in der Bräunlinger Firma mit der Fertigung der Medaillen beschäftigt, Ende Mai wurden alle in die Lebensheimat nach Löffingen gebracht. Dort waren mehrere Bewohner über die Sommermonate damit beschäftigt, die gelb-roten Bändel in die Öse der neuen Medaille einzuziehen und festzunähen und dann die Medaillen in die bereit gestellten Kartons zu legen. Natürlich bekamen die fleißigen Helfer der Lebensheimat dafür eine eigene Medaille von OK-Chef Frank Kliche geschenkt. Bei strahlendem Sonnenschein gab es auch nur strahlende Gesichter bei allen Beteiligten, die sich auf die Veranstaltung am 13./14. Oktober in Bräunlingen sehr freuen.