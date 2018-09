Das neue Maskottchen des Bräunlinger Schwarzwald-Marathons, das die Verantwortlichen im vergangenen Jahr kreierten, war zu Besuch im neuen Kreistierheim in Donaueschingen. "Lenny besucht Elch Emil", so lautete die Devise bei der Einweihung des Kreistierheims an der B 27. So hatte das Bräunlinger Maskottchen zwei Auftritte mit Elch Emil, zeigte sich gerne im Publikum und ging auf die vielen Kinder ein, die zu Besuch waren. Lenny verteilte natürlich Flyer für den Marathon am 13. und 14. Oktober in der Zähringerstadt. Gerne kamen auch Mitglieder vom Organisations-Komitee nach Donaueschingen, um auf den 51. Lauf hinzuweisen. Das Bild zeigt den ehrenamtlichen Helfer Michael Weiß vom Kreistierheim mit Elch Emil, Maskottchen Lenny vom Schwarzwald-Marathon und Sandra Zwernemann vom Organisations-Komitee. Text: Limberger/Foto: OK-Komitee