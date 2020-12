Bräunlingen Martin und seine Nikolausmission

"Die Kinder trifft es ja richtig schlimm. Die hocken zu Hause und nichts findet für sie statt", dachte sich Ortsvorsteher Martin im Vorfeld des Nikolaustages. Keine einzige Veranstaltung habe es in den vergangenen Monaten für den Nachwuchs im Ort gegeben. "Irgendwas müssen wir doch machen", sagt sich der Ortvorsteher und setzte sich an seinen Computer. Neben Behlamer Aufklebern gestaltete er auch einen Brief, der dem Nachwuchs auch gleich noch ein bisschen Historie nahebringt. Schließlich muss man ja auch wissen, dass Behla bereits 890 erstmals als "Behala" erwähnt wurde und schon "sehr alt". Fast schon so alt wieder Nikolaus selbst – also der Richtige, nicht der Ortsvorsteher.