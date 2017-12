Mit 1500 Euro unterstützt die Schwarzwald Marathon Gesellschaft in Bräunlingen die Arbeit des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg. "Wir wollen mit dieser Spende die hilfs- und segensreiche Arbeit des Fördervereins unterstützen", sagte Vorsitzender Frank Kliche (rechts) und übergab zusammen mit seinem Stellvertreter Peter Futter (links) die Spende an Steffen Würth vom Förderverein. Würth erläuterte in kurzen Worten die Aufgaben des Fördervereins und welche Projekte in der jüngsten Zeit umgesetzt wurden. Er versicherte, dass das Geld zielgerichtet vom Förderverein eingesetzt werde. Foto: Maier