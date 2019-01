Bräunlingen Lieder über Nudelholz und Handtasche

Viele Impulse für neue Lieder kommen aus dem Alltag, erklären sie. "Vieles passiert und vieles ist uns aufgefallen, und schon wird ein Lied daraus gemacht. Manchmal gefällt uns eine Melodie und wir schreiben einen Text dazu oder auch umgekehrt. Inzwischen sind wir so weit, dass wir unsere Lieder alle selbst machen".

Norbert Staller (48 Jahre) macht schon über 30 Jahre Musik und hat bei den Bregtal Vagabunden und im Sound Express bis zur Auflösung mitgespielt. Danach spielte er mit Bernfried Häsler (65 Jahre) im Duo. Staller ist auch bei der Guggenmusik "Brändbach Hupä" mit dabei. Häßler spielt derzeit zusätzlich in einer Country-Band mit und ist Schlagzeuger bei einem Gospelchor. Das Jahr über haben beide Vollblutmusiker etliche Auftritte mit unterschiedlichem Publikum. Kontakt: Norbert Staller, Kirchstraße 16, Bräunlingen, Telefon: 0170/5 86 79 65. E Mail: norbertstaller@gmx.de

Kugelschreiber

Ein jeder hät än Kugelschreiber, des isch doch ganz klar,

für jeden isch des selbstverständlich, wa der alles kah, doch wenn mers ganz genau betrachtet und au no bei Licht, der Kerl isch jo hight, so einfach isch des nit. Druck mer druff, no kunnt er usi, druck mer nomoi, ziehts ä iih, isch er duss, no kasch enn bruchä, sthoht mer druff, no isch er hii.

Das Nudelholz

Frogsch du dech, ob des ä Traumpaar gieht, wo jeder sich und dä andre liebt, des Lebe wird allgemein immer härter, des idiale Paar bi ich und mini Berta. Mir zwei sin oä Herz und oä Kaliber, mir liebä is wie dä Bomm dä Bieber, und wenn mir mol in en Striet vostrickt, dann retteet än Trick das Eheglick. Di flieget koni Fetzä, do rauchet koni Colts, mir reglet das ganz einfach mit em Nudelholz.

Handtäschli

Häsch du mich mit mim Handtäschli gsäh, des ghört mir, des ghört mir, des derf mer näamod näah. Do isch alles drin, wa d’Frau so hätt, isch des Handtäschli nit nett. Jo do häts Lippästift und Imachgummi, vo dä Kinder no an Flummi, Batteriä, Handwaschgeel, en Schrubäziehr und au e wenig Eel, Sakrotan und Wäscheklammer, Winterreifä und än Hammer, Uswies un au Kloopapier, an Backstoa und än Korkäzieher.