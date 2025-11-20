Bräunlingen leuchtet: Feuer sorgen für Vorweihnachtsflair

Bräunlingen präsentiert sich am Samstag, 22. November, von 17 bis 21 Uhr mit Weihnachtsbäumen, offenen Feuern, Händler-Aktionen und einer heißen Show.
Die alte Zähringerstadt Bräunlingen präsentiert sich am Samstag, 22. November, bei „Bräunlingen leuchtet“ von 17 bis 21 Uhr mit toll geschmückten Weihnachtsbäumen, vielen offenen Feuern und vorweihnachtlichem Flair. Die Innenstadt wird verschönert durch etliche Schwedenfeuer, Feuerkörbe, Glutnester und auch viele Fackeln werden die autofreie Zähringerstraße und den Bereich Stadttor in eine leuchtende, adventliche Atmosphäre tauchen.