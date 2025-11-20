Bräunlingen leuchtet: Feuer sorgen für Vorweihnachtsflair

Bräunlingen präsentiert sich am Samstag, 22. November, von 17 bis 21 Uhr mit Weihnachtsbäumen, offenen Feuern, Händler-Aktionen und einer heißen Show.

Die alte Zähringerstadt Bräunlingen präsentiert sich am Samstag, 22. November, bei „Bräunlingen leuchtet“ von 17 bis 21 Uhr mit toll geschmückten Weihnachtsbäumen, vielen offenen Feuern und vorweihnachtlichem Flair. Die Innenstadt wird verschönert durch etliche Schwedenfeuer, Feuerkörbe, Glutnester und auch viele Fackeln werden die autofreie Zähringerstraße und den Bereich Stadttor in eine leuchtende, adventliche Atmosphäre tauchen.

„Erleben Sie das große vorweihnachtliche Einkaufs-Event für die ganze Familie, bei dem Einzelhändler und Dienstleister das Bräunlinger Städtli mit Feuerkörben und Schwedenfeuern zum Leuchten bringen.“ Mit dieser Ankündigung laden 22 Bräunlinger Einzelhändler und Dienstleister ein. Sie kündigen tolle Aktionen und Gewinnspiele an. Zudem erwarten die Besucher kulinarische Spezialitäten und das eine oder andere Getränk vor Ort.

Von 17 bis 21 Uhr wird die vorweihnachtliche, sehr beliebte Veranstaltung mit dem ganz besonderen Flair die Besucher in ihren Bann ziehen. Das kulinarische Angebot reicht vom Stockbrot über heiße Maronen, Suppen, Waffeln, süße Stücke, warme und kalte Getränke bis hin zum warmen Fleischkäse. Vorweihnachtliche Musik, unter anderem von der Bräunlinger Jugendmusik, wird in den Straßen zu hören sein.

Funkelnde Kinderaugen

Doch der Abend in der Bräunlinger Stadtmitte lädt auch zum Bummeln ein und bietet eine gute Möglichkeit, besondere Angebote, Anregungen für Geschenke und viel Adventliches anzuschauen. Für viele der Kinder wird die Veranstaltung „Bräunlingen leuchtet“ wieder zu einem neuen Erlebnis werden.

Die Einheimischen und ihre Gäste aus nah und fern können sich also erneut auf einen adventlich geprägten Samstagabend in der autofreien Bräunlinger Innenstadt freuen. Eines der Hauptziele der aktiv Beteiligten ist es, sich der Bevölkerung nicht nur aus Bräunlingen, sondern auch Gästen von außerhalb im besten Licht zu zeigen und allen einen angenehmen Abend mit viel Abwechslung zu ermöglichen.

Vier Mal Feuershow

Adventevent

Eine Besonderheit bei diesem Adventevent in der Bräunlinger Innenstadt, wird die Feuershow mit „Nici on fire“ sein, die viermal am Abend ihre Feuershow präsentiert und viele, vom Feuer bestimmte spektakuläre Elemente und Kunststücke zeigt: Um 18 Uhr beim Rathaus, 18.45 Uhr beim Stadttor, 19.15 Uhr in der Sommergasse und um 20 Uhr bei der Stadtkirche, wird sie mit viel Feuer begeistern und Erstaunen beim Publikum auslösen.