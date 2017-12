Bräunlingen Lebendes Bild in der Vorabendmesse

Schon seit 22 Jahren zeigt der Trachtenbund in dieser Form die biblische Darstellung in der Kirche und knüpft damit an die jahrzehntelange Tradition der lebenden Bilder an, die ursprünglich an den öffentlichen Weihnachtsfeiern in der Stadthalle gezeigt wurden. Heute Abend nun zeigt der Trachtenbund in Zusammenarbeit mit Stadtpfarrer Walter Eckert von der katholischen Pfarrgemeinde während der Vorabendmesse wieder ein solches Bild in der Stadtkirche. In diesem Jahr wird es die Darstellung: "Der arme Lazarus vor unserer Tür" sein.

Grundlage des Bildes ist das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus (Lukas 16,19–31). Der kranke und arme Lazarus liegt vor der Tür eines reichen Mannes und begehrt nur die Brocken, die von dessen reicher Tafel herabfallen. Nachdem beide Männer gestorben sind, kommt der Reiche in die Unterwelt und sieht von dort den Lazarus "in Abrahams Schoß" gebettet. Der Reiche bittet Abraham, den Lazarus zu ihm zu schicken, um ihm seine Qualen zu erleichtern. Dies verweigert Abraham mit dem Hinweis, der Reiche habe seinen Anteil am guten Leben bereits im Diesseits erhalten.

Die Darstellung Arm und Reich und der Bezug in die heutige Zeit ist nach 2000 Jahren aktueller denn je. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer mehr auseinander in unserer Gesellschaft. Armut und vor allem Kinderarmut sind selbst in Ländern wie Deutschland auf dem Vormarsch.