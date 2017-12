Bräunlingen Lammgesellschaft mag es festlich

In unterschiedlichen Besetzungen und auch in mehreren Sprachen bot der Lammgesellschaftschor ein Chorprogramm, das durch die Begleitung von Celine Esterle an der Harfe und Susanne Heiß am Klavier eine passende Note bekam.

Chorleiterin Sandra Heinz brilliert als Solistin

Ein besonderer Genuss waren drei Gesangssoli von Chorleiterin Sandra Heinz, die auch das Programm zusammengestellt hatte.

Am Ende gibt es den wohlverdienten kräftigen Applaus

Begeisterter Applaus erschallte zum Ende des Adventskonzertes in der Stadtkirche, denn während der Vorträge war darum gebeten worden, auf den Beifall zu verzichten, um die Besinnlichkeit nicht zu stören.